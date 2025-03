Rozpoczęły się rozmowy USA - Rosja w Arabii Saudyjskiej

Amerykańscy i rosyjscy urzędnicy rozpoczęli rozmowy za zamkniętymi drzwiami w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie. Poinformowała o tym stacja telewizyjna Al Arabiya. Dziennikarze zauważyli, że celem rozmów jest osiągnięcie postępu w kwestii szerokiego zawieszenia broni na Ukrainie, przy czym Waszyngton rozważa zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni na Morzu Czarnym przed osiągnięciem szerszego porozumienia.

Według doniesień rosyjskich mediów, przed negocjacjami doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow poinformował, że podczas negocjacji zostanie poruszona kwestia bezpieczeństwa na Morzu Czarnym.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow niejasno stwierdził, że oprócz odnowienia umowy zbożowej, omawiane będą inne "niuanse” i "aspekty” zakończenia wojny z Ukrainą.

Rozmowy z Ukrainą

23 marca w Arabii Saudyjskiej odbyły się również negocjacje delegacji USA i Ukrainy. Po ich zakończeniu ukraiński minister obrony Rustem Umerow przekazał, że "rozmowa była konstruktywna i znacząca". Omówione zostały "kluczowe kwestie, w szczególności dotyczące sektora energetycznego”.

Na spotkanie z Amerykanami w Arabii Saudyjskiej udali się specjaliści z dziedziny energetyki oraz przedstawiciele wojskowi z marynarki wojennej i lotnictwa.

Doradca prezydenta USA Michael Waltz powiedział wcześniej reporterom, że Waszyngton będzie dążył do stopniowej deeskalacji wojny na Ukrainie. Najpierw zostanie podjęta próba doprowadzenia do moratorium na ataki na sektor energetyczny, a następnie stopniowo do całkowitego zawieszenia broni.

Specjalny przedstawiciel Trumpa na Bliskim Wschodzie, Steve Witkoff, niedawno wyraził przekonanie, że 30-dniowe zawieszenie broni zostanie osiągnięte w nadchodzących tygodniach.

Jeszcze przed rozmowami z Rosją wiadomo było, że delegacja USA będzie zabiegać o postęp w kwestii zawieszenia broni na Morzu Czarnym i szerzej pojętego zakończenia przemocy na Ukrainie.

