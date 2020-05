I tura wyborów jeszcze w czerwcu? Dworczyk: Gdyby założone działania potoczyły się zgodnie z planem

– Wydaje się, że gdyby założone działania potoczyły się tak jak ten plan został przygotowany, to moglibyśmy jeszcze I turę wyborów widzieć pod koniec czerwca, 28 czerwca – mówił w Radiu Wrocław mister Michał Dworczyk. – Ale są to w tym sensie spekulacje, że w międzyczasie jest przestrzeń do działania marszałek Sejmu, PKW, czyli niezależnych organów państwa – dodawał.

– Dzisiaj mówienie przez kogokolwiek, że wybory odbędą się w tym albo w innym terminie wydaje mi się, że nie jest do końca roztropne. To zależy od szeregu czynników, decyzji niezależnych organów państwa – podkreślił.

SN otwiera drogę do wyborów

"Wszystko idzie po myśli PiS. Sąd Najwyższy nie zajmie się tym, czy wybory zarządzone na 10 maja były ważne" – informuje Onet. Jak donosi portal, to otwiera drogę PiS do rozpisania nowego głosowania.

Jak pisze Onet, właśnie decyzji Sądu Najwyższego obawiał się Jarosław Kaczyński. Sędziowie SN mieli wysyłać sygnały, że zablokują nowe wybory. Jak czytamy, tak się nie stanie. PiS ma teraz wolną rękę w ogłoszeniu nowego terminu głosowania.

