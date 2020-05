"Prawdziwi sędziowie bronią honoru". Grodzki ostro o sporze w Sądzie Najwyższym

Po ogłoszeniu wyników głosowania do komisji skrutacyjnej przewodniczący obrad Kamil Zaradkiewicz ogłosił przerwę w celu przygotowania kart do głosowania i nie dopuścił sędziów do głosu, opuszczając salę. – Państwo podejmują próby niedopuszczenia do wykonywania przeze mnie obowiązków przewodniczącego. Robią też państwo wszystko, by nie dopuścić do wyboru kandydatów na I Prezesa – mówił Zaradkiewicz. – Oświadczam, że nie dopuszczę do dalszej obstrukcji na tej sali – stwierdził. Po przerwie p.o. prezesa SN zarządził głosowanie nad kandydatami, po czym ogłoszono kolejną przerwę.

Dzisiejsze wydarzenia w Sądzie Najwyższym skomentował Tomasz Grodzki. "W cieniu sporów wyborczych dzisiaj kolejny akt ponurego spektaklu w Sądzie Najwyższym. Prawdziwi sędziowie bronią honoru SN przed brutalnym drylem narzucanym przez tymczasowego prezesa Zaradkiewicza. Muszą wytrwać, aby Sąd Najwyższy pozostał nadal najważniejszym sądem w Polsce" – napisał na Twitterze marszałek Senatu.