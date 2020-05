Bielan: PO zrobi wszystko, aby zablokować wybory

– Nie mam złudzeń co do postawy opozycji. Marszałek Grodzki wielokrotnie udowodnił, że jest funkcjonariuszem swojej partii, Platformy Obywatelskiej. Wszyscy wiemy, jakie są notowania dzisiaj głównej kandydatki, kandydatki PO, marszałek Kidawy-Błońskiej. To są notowania rzędu 4,5 proc. Platforma zrobi wszystko, żeby te wybory w najbliższym czasie nie odbyły się, bo chce uniknąć kompromitującego wyniku, który sprawi, że ta partia po prostu może być na skraju upadku. Dlatego należy zakładać, że niestety, tak jak przy poprzedniej ustawie, marszałek Grodzki będzie złośliwie przetrzymywał tę ustawę pełne 30 dni, zastosuje wszystkie możliwe środki obstrukcji – powiedział Bielan w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

Zdaniem sztabowca Andrzeja Dudy KO może się przymierzać się do zmiany kandydata: – Już zaczęła się kłótnia w Platformie o to, czy należy wymieniać marszałek Kidawę-Błońską, a jeżeli tak, to na kogo. Pani marszałek nie zamierza ustępować, widziałem niedawno jej wywiad, w którym twierdziła, że będzie kandydować. Są już spekulacje, kto mógłby ją zamienić. Wiemy, że w Brukseli czeka na odpowiedni moment Donald Tusk, który ewidentnie tęskni za polską polityką i czuje się źle na tej politycznej emeryturze w Brukseli, odstawiony na boczny tor. Zobaczymy co się wydarzy.

Były wicemarszałek Senatu ma nadzieję, że uda się jak najszybciej zorganizować wybory: – Chcielibyśmy, żeby ta kampania wyborcza jak najszybciej się zakończyła. Miałem długi czas nadzieję, że uda się zorganizować wybory w konstytucyjnym terminie, które mija 23 maja, ale skoro to nie możliwe, to trzeba zrobić wszystko, żeby te wybory odbyły się przed końcem urzędującego prezydenta, czyli przed 6 sierpnia, tak żeby prezydent, mam nadzieję że będzie nim na kolejne 5 lat Andrzej Duda, rząd zaczęli rozwiązywać, mogli rozwiązywać w zgodzie te najważniejsze problemy, które dzisiaj przed nami stoją, czyli z jednej strony problemy związane z kryzysem zdrowotnym, a z drugiej strony niestety z coraz zbliżającym się globalnym kryzysem gospodarczym, który uderzy również w naszą gospodarkę.