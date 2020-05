"Trochę nietypowo". Kosiniak-Kamysz odpowiedział na wyzwanie w ramach Hot16Challenge2

"Kochani, o akcji #hot16challenge2 – za sprawą genialnych występów, ale i tych mniej udanych Mrugająca buźka – już pewnie słyszeliście. Jestem i ja. Dzięki serdeczne za nominację. Być może trochę nietypowo i mniej muzycznie, ale cel szczytny. Sprawdźcie sami" – zachęca na Twitterze Władysław Kosiniak-Kamysz. Do wpisu kandydat PSL na prezydenta załączył nagranie.

Jak się okazuje, odpowiedź na wyzwanie jest rzeczywiście nietypowa. Polityk bowiem, nie rapuje. – Nie będę rapował. Wydaje mi się, że inicjatorzy tej akcji nie oczekiwali od polityków nieudolnych rapsów, tylko konkretnego działania. Tak więc, szybko łapcie ustawy, które zgłosiłem – mówi na nagraniu Kosiniak-Kamysz i wymienia swoje inicjatywy ustawodawcze. – Będę też nominował - Jarosława Kaczyńskiego. Ale nie do rapowania, ale do przyjęcia tych ustaw – dodaje.

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka – "Beef z koronawirusem #hot16challenge" dla Siepomaga.pl.

Zarówno nominowani jak i fani mogą wpłacać pieniądze na pomoc pracownikom służby zdrowia w walce z koronawirusem. W ramach akcji na wsparcie polskiej służby zdrowia udało się już zebrać ponad milion złotych.