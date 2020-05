Szczerba ostro zaatakował Zaradkiewicza. Trafna odpowiedź dziennikarzy

Kancelaria Prezydenta poinformowała dziś, że Andrzej Duda powierzył sędziemu Sądu Najwyższego Aleksandrowi Stępkowskiemu wykonywanie obowiązków Pierwszego Prezesa SN. Oznacza to, że dotychczasowy p.o. Pierwszego Prezesa SN Kamil Zaradkiewicz zrezygnował z wykonywania obowiązków. Podczas późniejszej konferencji prasowej, jego rezygnacja to "stanowczy wyraz protestu wobec utrudniania prac Zgromadzenia Ogólnego sędziów SN". Jak podkreślił dotychczasowy p.o. Pierwszego Prezesa SN, jest on zbulwersowany podważaniem jego pozycji oraz zachowaniem niektórych osób podczas zgromadzeń sędziów SN.

Do rezygnacji Zaradkiewicz odniósł się w skandaliczny sposób poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba.

"Odszedł, nie dał rady i na koniec jeszcze moralizuje. Obrzydliwa PiSowska kreatura" – napisał. Dziennikarze zwrócili mu uwagę, że w dniu rezygnacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a tym samym klęski jej kampanii wyborczej mógłby sobie tego rodzaju komentarzee darować.

