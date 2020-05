"Wiem, że część z Was rozczarowała moja decyzja...". Trzaskowski do warszawiaków

– Wiem, że część z Was zaskoczyła, a nawet rozczarowała moja decyzja o starcie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To była trudna decyzja. Jestem związany z Warszawą od dziecka – tutaj się urodziłem i tutaj wychowałem. Ale startuję w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej, żeby również bronić Warszawy i innych miast, miasteczek i wsi, żeby bronić samorządności – dlatego, że PiS nie znosi samorządów. Będzie chciał zabierać nam pieniądze, tak jak robi to już dzisiaj – mówi Rafał Trzaskowski, tłumacząc swoją decyzję o starcie w wyborach.

Trzaskowski za Kidawę-Błońską

Decyzją zarządu PO Rafał Trzaskowski będzie nowym kandydatem PO na prezydenta. Jak podkreślono, zarząd był w tej kwestii jednomyślny. – Świat się zmienia dla nas wszystkich i kraj się zmienia. Dzisiaj staję przed państwem jako kandydat na prezydenta i biorę na siebie odpowiedzialność walki za demokratyczną Polskę – mówił Rafał Trzaskowski.

– Dzięki determinacji Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, samorządów i Senatu, Koalicji Obywatelskiej, te złe, nieuczciwe wybory nie odbędą się w maju – mówił lider PO Borys Budka podczas konferencji prasowej w Sejmie. – Pani marszałek jako jedyna była tą, która pokazała, że wartości są ważniejsze niż polityka – mówił Budka.

Czytaj także:

Jest pierwszy sondaż po zmianie kandydata. Trzaskowski wypadł lepiej niż Kidawa?Czytaj także:

"Za dużo mówił o Trzaskowskim, za mało o sobie". Kulisy zarządu PO