Mocne słowa Gowina: To jest wydarzenie po 1989 roku bezprecedensowe

W rozmowie z Michałem Wróblewskim w programie "Tłit" Wirtualnej Polski były wicepremier zapowiedział, że będzie chciał doprowadzić do rozmowy w Zjednoczonej Prawicy na temat sytuacji w mediach publicznych. Jak podkreślił, jego ugrupowanie ma liczne uwagi co do ich funkcjonowania.

Jarosław Gowin podkreślił jednak, że czym innym jest kwestia funkcjonowania mediów publicznych, a czym innym konkretny przypadek do którego doszło w radiowej "Trójce". Zdjęcie piosenki Kazika z listy przebojów określił jako "wydarzenie po 1989 roku bezprecedensowe". – Być może były takie sytuacje, tego nie pamiętam. Jeżeli się wydarzyły w wolnej i demokratycznej Polsce to byłoby to zdecydowanie naganne. I tak też oceniam sytuację związaną z piosenką Kazika – dodał.

Zapytany o tłumaczenie Polskiego Radia, Jarosław Gowin podkreślił, że na razie to tłumaczenie było tylko słowne. – Być może są jakieś fakty, których nie znamy. Jeżeli tak - to one powinny być jak najszybciej przedstawione opinii publicznej. W mojej ocenie wszystko na razie wskazuje na to, że ktoś wykazał się nadgorliwością. Ale mówiąc szczerze, po pierwsze: są standardy dziennikarskie i ta nadgorliwość rażąco rozmija się ze standardami profesjonalnego i uczciwego dziennikarstwa; po drugie: patrząc na to z czysto politycznego punktu widzenia, z punktu widzenia kampanii Andrzeja Dudy, to ktoś zachował się nieomal jak sabotażysta – mówił dalej Jarosław Gowin.

Były wicepremier oświadczył, że oczekuje stanowczego przekazu ze strony Rady Mediów Narodowych. Na uwage dziennikarza, że były już wypowiedzi członków tego ciała, w których wyrażano zrozumienie dla sytuacji, która miała miejsce, Gowin odparł: "Jeżeli to oficjalne stanowisko, to ono mnie nie satysfakcjonuje".

Czytaj także:

Szef Rady Mediów Narodowych: Mówię to z ręką na sercu. Absolutnie nie będę się tego wstydziłCzytaj także:

"Powinniśmy zerwać z tą fikcją". Zdecydowany głos Millera ws. wyborów prezydenckich