Biedroń krytycznie o Trzaskowskim. "Nie chcę żyć w patologii"

Kandydat KO na prezydenta zapowiedział, że jako głowa państwa będzie optował za likwidacją kanału informacyjnego w TVP oraz programu informacyjnego "Wiadomości".

Postulat Trzaskowskiego skrytykował już wcześniej Szymon Hołownia, który wskazał, że zamiast likwidować TVP, trzeba ją "naprawić". Teraz do słów kandydata KO sceptycznie odniósł się także Robert Biedroń.

– Rafał Trzaskowski oczywiście ulega tej filozofii myślenia Platformy Obywatelskiej przez ostatnie lata, że jak coś zlikwidujemy, albo sprywatyzujemy, to będzie lepiej – wskazał kandydat Lewicy na antenie radia TOK FM. W jego opinii należy powrócić do propozycji zawartych w tzw. pakcie na rzecz mediów publicznych, podpisanym przed laty przez ludzi kultury i mediów.

– Tam są konkretne propozycje ustawowe, jak zabrać politykom te zabawki i ja pod tym paktem się podpisuję – wyjaśnił Biedroń. – Mamy już przykłady przekazywania współdecydowania o takich sprawach społeczeństwu obywatelskiemu. (...) Zróbmy to samo z mediami publicznymi – wskazał.

W ocenie kandydata Lewicy na prezydenta, "zaoranie, prywatyzacja, czy likwidacja" mediów publicznych mogą mieć podobne konsekwencje, jak prywatyzacja służby zdrowia czy PKS-ów. Jak twierdzi Biedroń, media publiczne w wielu krajach na świecie funkcjonują rzetelnie i prawidłowo.

– Starają się być bezstronne wobec jakiejkolwiek siły politycznej, więc to jest do zrobienia. Zacznijmy po pierwsze o tym marzyć i doprowadźmy do tego – mówił. – Jeżeli nie zrobimy tego pierwszego kroku, to będziemy żyli w tej patologii, a ja nie chcę żyć w patologii. Chcę żyć w państwie, w którym mamy normalne media publiczne, połączenia autobusowe, normalny dostęp do mieszkań, do szpitali. Media prywatne, komercyjne nie załatwią wszystkiego – ocenił Biedroń dodając, że media publiczne mają swoją "misję".

