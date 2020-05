Sikorski atakuje prof. Pawłowicz. Piekarska: Zwykłe chamstwo

Sikorski w chamski sposób odniósł się na Twitterze do wpisu prof. Pawłowicz dotyczącego awantury w radiowej Trójce. "»Trujka«...Samooczyszczenie..." – napisała była posłanka PiS, obecnie sędzia TK na Twitterze. "Zamknij się, wariatko" – zwrócił się w odpowiedzi do niej Sikorski. W sieci zawrzało. Oburzenia nie kryły także osoby, które na co dzień nie są przychylne byłej poseł PiS.

Jeden z liderów Lewicy Adrian Zandberg w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl odniósł się do wpisu Sikorskiego. – Cóż tu komentować. Nikogo nie zaskoczy, że mam bardzo złą opinię o pani Pawłowicz. Dzieli mnie z nią pewno więcej niż pana Sikorskiego, dawnego PiS-owskiego ministra. Ale to nie powód, aby obrzucać się bluzgami na poziomie przedszkolaków. Nikogo to nie przekona, co najwyżej zniechęci więcej ludzi do polityki – podsumował.

Z kolei posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska zauważyła, że słowa Radosława Sikorskiego nie były na miejscu. – Pani sędzia TK powinna temperament polityczny odwiesić do szafy. To, co uchodzi politykowi, nie uchodzi sędziemu. To raz, a dwa, to wpis pana Sikorskiego jest niedopuszczalny. Zwykłe chamstwo – oceniła Piekarska.