Rewolucja w 500 plus? Zaskakujące informacje "SE"

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje już ponad cztery lata. Świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie wypłacane jest na każde dziecko, bez względu na dochód w rodzinie.

Według "SE" Polacy oczekują rewolucyjnych zmian polegających na wypłacie świadczenia na indywidualne konto dziecka i bez składania wniosków. Byłoby to przypisanie 500 plus każdemu dziecku niejako z urzędu.

"Po narodzinach dziecka, podobnie jak PESEL, przypisuje mu się indywidualne konto, na które co miesiąc wpłacane są rządowe pieniądze. Do 500 plus dostęp mają rodzice, póki dziecko nie osiągnie 18. roku życia i wtedy, wraz z końcem wypłat świadczenia, samo może zdecydować co zrobić z niewydanymi pieniędzmi" – podaje tabloid.

500 plus w takiej formie popiera 59 proc. czytelników "Super Expressu", natomiast 36 proc. jest temu przeciwna. Zdania w tej sprawie nie ma 5 proc.

Cytowany przez gazetę poseł PiS Janusz Śniadek zwraca uwagę, że nie każdy chce pobierać 500 plus, zatem trzeba by wprowadzić możliwość deklaracji woli. – Pomysł jest ciekawy, ale wymaga szczegółów, przedyskutowania – powiedział polityk, który jest byłym przewodniczącym NSZZ "Solidarność".