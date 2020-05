Uczestnictwo Pawła Jana Tanajny w warszawskim strajku przedsiębiorców 7 maja zakończyło się kilkugodzinnym zatrzymaniem go przez policję w Legionowie. Został wypuszczony bez dodatkowych problemów, ale to nie pierwsza taka sytuacja. – Wygląda na to, że Paweł zaczyna lubić nocne przejażdżki radiowozem. Zwiedził już Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki, ponoć następny wypad skończy się na Podlasiu. To, że prawdopodobnie następne internowanie będzie gdzieś w komendzie na Podlasiu, przekazał mu jeden z policjantów – mówi Łukasz Pająk, szef sztabu wyborczego kandydata na prezydenta Polski Pawła Tanajny.