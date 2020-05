Niedźwiecki wydał oświadczenie. Chce przeprosin i 10 tys. zł na rzecz lekarzy

"Złożyłem dziś wezwanie przedprocesowe do władz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Robię to nie tylko dla siebie, ale też dla Słuchaczy, bo stworzyliśmy wspólnie coś wyjątkowego. Oczekuję od wezwanych oficjalnych przeprosin oraz przekazania kwoty 10 tys. złotych na rzecz lekarzy walczących z pandemią. Żegnam się z Trójką, ale nie z Ludźmi Trójki, bo wciąż jesteśmy RAZEM. To tylko tango…" – napisał dziennikarz. Niedźwiecki, który prowadził Listę Przebojów Trójki, odszedł ze stacji w ubiegłym tygodniu. Cała sprawa ma związek z piosenką Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Notowanie listy, w którym utwór znalazł się na pierwszym miejscu, zostało usunięte z sieci.

Onet pokazał także fragment wezwania przedprocesowego wystosowanego do Polskiego Radia przez pełnomocnika Marka Niedźwieckiego.

"Działając w imieniu mojego Mocodawcy – Pana Marka Niedźwieckiego, w związku z rozpowszechnianiem przez Państwa nieprawdziwych informacji na temat mojego Klienta jakoby dokonał On manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki w ramach notowania „Listy Przebojów Trójki” z dnia 15 maja 2020 roku, niniejszym wzywam Państwa do:

1. natychmiastowego zaprzestania dalszego rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, w tym we wszelkich mediach, a także na łamach portali internetowych wydawanych lub administrowanych przez Polskie Radio S.A. jakichkolwiek nieprawdziwych informacji lub spekulacji na temat mojego Mocodawcy mających na celu jego dyskredytację, naruszenie jego dóbr osobistych w postaci czci, dobrego imienia a zwłaszcza, które w sposób bezprawny sugerują, że mój Mocodawca dokonał manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki w ramach notowania „Listy Przebojów Trójki” z dnia 15 maja 2020 roku, a także jakoby mój Mocodawca jako prowadzący tego dnia audycję „Lista Przebojów Trójki” zdecydował o przestawieniu piosenki "Twój ból jest lepszy niż mój" Kazika Staszewskiego na miejsce pierwsze;



2. opublikowania, w terminie 3 dni od momentu doręczania niniejszego wezwania, na stronie internetowej Polskiego Radia S.A. znajdującej się pod adresem: https://www.polskieradio.pl/ („Portal”), na stronie główniej Portalu, (..) oświadczenia o następującej treści:

"PRZEPROSINY Polskie Radio S.A. przeprasza Pana Marka Niedźwieckiego za rozpowszechnienie nieprawdziwej i niczym nieuzasadnionej informacji o rzekomych nieprawidłowościach dotyczących Listy Przebojów Programu Trzeciego".

3. zapłaty kwoty 10.000 PLN na rzecz Fundacji Lekarze Lekarzom (..)".