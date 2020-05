"Dzięki decyzjom rządu relatywnie mało zachorowań"

Prezydent, który wziął w piątek udział w kolejnej sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku, zwrócił uwagę na szybkie decyzje premiera, ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego o zakazie zgromadzeń, zamknięciu szkół i lokali usługowych wobec pandemii koronawirusa.

Według prezydenta – pytanego, czy dostrzega błędy w działaniach państwa wobec epidemii – te działania "przede wszystkim spowodowały to, że w stosunku do innych krajów liczba zachorowań w Polsce, a także liczba zgonów spowodowanych koronawirusem jest relatywnie w stosunku do innych krajów nieporównywalnie mniejsza".

Duda podkreślił, że mniejsza liczba zachorowań to efekt szybko wprowadzonych restrykcji, a także dyscypliny w społeczeństwie, które dostosowało się do obostrzeń; choć – przyznał prezydent - "jeszcze nie doszło do zupełnego wypłaszczenia się krzywej zachorowań i jej spadku".

