"To jest żenujące". Prezydent zabrał głos ws. radiowej Trójki

Prezydent pytany, co uważa na temat afery wokół Listy Przebojów Trójki, powiedział: – Przede wszystkim niesmak, ogromny niesmak taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca i to jest żenujące. – Mamy w Polsce wolność wyrażania poglądów, także w piosence, sytuacja w ogóle niezrozumiała dla mnie - to, co się stało. Mam nadzieję, że zostaną z tego wyciągnięte odpowiednie konsekwencje, bo – pytanie – czy to jest jakaś zła wola, czy kompletny brak profesjonalizmu – wskazał Andrzej Duda.

– Myślę, że wielu wykonawców zazdrości panu Kazikowi Staszewskiemu, bo popularność, jaką zyskała dzięki temu jego piosenka, i w związku z tym także i pieniądze, które zarobi, z pewnością wzbudzają zazdrość niejednego muzyka. Ktoś, kto doprowadził do tej sytuacji, niewątpliwie zrobił panu Kazikowi wielki prezent – powiedział prezydent.

W ubiegły piątek podczas notowania Listy Przebojów Programu III podano, że pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest lepszy niż mój". Utwór nawiązuje do wizyty prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu powązkowskim w czasie, kiedy obowiązywał zakaz wstępu Ostatecznie głosowanie zostało unieważnione, a notowanie zniknęło ze strony PR3.. Dyrektor PR3 Tomasz Kowalczewski oświadczył, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, zapewnia, że cała sytuacja nie ma nic wspólnego z cenzurą.

Po nagłośnieniu sprawy, z Trójki zaczęli odchodzić kolejni dziennikarze, na czele z Markiem Niedźwieckim, który od lat prowadził Listę Przebojów.