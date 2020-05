"DGP": Iustitia zleciła nietypowy sondaż... Chodzi o nowego prezesa SN

Badanie zostało zlecone Ogólnopolskiemu Panelowi Badawczemu "Ariadna". Przeprowadzono je w dwóch grupach: o opinię zapytano obywateli (1028 osób), jak i ekspertów prawa, sędziów rożnych sądów w całej Polsce (608 osób).

Zdecydowana większość respondentów w pierwszej grupie uważa, że w sporze to prezydentowi Dudzie chodzi o podporządkowanie mu Sądu Najwyższego. 10 proc. badanych jest przeciwnego zdania.

Kolejne pytania dotyczyły cech, jakie powinien mieć kandydat na I prezesa SN, następca Małgorzaty Gersdorf. Jak wynika z sondażu, 55 proc. badanych wskazała "dążenie do zachowania niezależności SN od wpływów politycznych" – pisze "DGP".

Z sondażu wynika także, że respondenci oczekują, iż I prezes SN będzie miał wieloletnie doświadczenie o orzekaniu i będzie respektował wyroki europejskich sądów. Ponadto Polacy nie chcą, by szef SN miał zażyłe kontakty z politykami, czy zajmował funkcje polityczne.

Co na to sędziowie?

W grupie sędziów i prawników ponad 89 proc. badanych uznało, że prezydent dąży do zmniejszenia niezależności Sądu Najwyższego i podporządkowania go sobie. Zdecydowana większość sędziów chce także, by kandydaci na I prezesa wygłosili publiczne przemówienie.

Zdecydowana większość chce, by szef SN miał poparcie większość Zgromadzenia Ogólnego, środowiska sędziowskiego, a także by uznawał orzeczenia europejskich trybunałów.

Już w piątek ZO SN ma kontynuować obrady, których celem jest wyłonienie pięciu kandydatów na I prezesa Sądu.