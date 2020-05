W Polsce gorzej niż we Włoszech? Wykres TVN podbija sieć

Okazuje się, że na wykresie nałożono na siebie dwa różne zestawienia. Pierwsze dotyczy przyrostu infekcji w Polsce, zaś na drugim widać przyrost w państwach zachodnich. Problem w tym, że oba te wykresy są w zupełnie innych skalach. Po lewej stronie umieszczono wartości dla Polski, gdzie liczba aktywnych przypadków to około 10 000, a po prawej dla państw Europy Zachodniej, gdzie chorych w danym momencie było nawet 100 000 osób.

"Według platformy zajmującej się koronawirusowymi statystykami krzywa zachorowań w Polsce ciągle rośnie. W porównaniu do Włoch, Niemiec, Francji czy Hiszpanii mamy tendencję wzrostową" – komentowała lektorka przedstawiająca w "Faktach po faktach" TVN grafikę bazującą na danych worldometers.info.

Na podstawie wykresu można odnieść wrażenie, że w Polsce liczba zakażonych jest o wiele wyższa niż w innych krajach. Jednak aktywne przypadki to u nas obecnie 10 719 osób, podczas gdy w Niemczech 12 712, w Hiszpanii 55 219, we Włoszech 60 960, a we Francji aż 89 753.W sumie liczba zachorowań w Polsce to od początku epidemii 20 379 osób. Z kolei w państwach przedstawionych na wykresie TVN jest to odpowiednio: Niemcy 179 156, Francja 181 826, Włochy 228 006 i Hiszpania 280 117.