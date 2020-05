Wotum nieufności wobec Sasina? Polityk PiS: Wszystkie wnioski totalnej opozycji nie mają sensu

8 maja Borys Budka poinformował o złożeniu wniosku o odwołanie Jacka Sasina z funkcji ministra aktywów państwowych. – Rozpoczynamy proces politycznego rozliczania tych, którzy są odpowiedzialni za kompromitację jeśli chodzi o wybory prezydenckie – mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Wicepremier Sasin, który zapewniał Polaków, że wybory da się przeprowadzić, naraził Skarb Państwa na olbrzymie straty. Oprócz tego, że naraził polskich podatników na to, że muszą sfinansować wydatki, które zostały do tej pory poniesione, to naraził na kompromitację państwo polskie – stwierdził lider Platformy.

O wniosek ten zapytany został dziś szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski. – Większość, wszystkie wnioski totalnej opozycji składane w tym Sejmie i poprzednim, oczywiście nie mają sensu z naszej strony, na to aby zostały skutecznie złożone – stwierdził polityk. Jak dodał, dziwi się Koalicji Obywatelskiej, że w czasie kiedy głównym tematem polityków powinna być walka z pandemią koronawirusa, skupiają się na sprawach personalnych. – Ale to jest, jak zawsze, przekładanie interesu partyjnego nad interes państwa – podkreślił.

