Gorąco na Facebooku produktu reklamowanego przez Wojewódzkiego. Powodem film Latkowskiego

W ubiegłym tygodniu na antenie TVP1 odbyła się premiera filmu dokumentalnego "Nic się nie stało". Po emisji produkcji, głos zabrał jej twórca dziennikarz Sylwester Latkowski. W emocjonalnym wejściu na żywo zaapelował do celebrytów i władzy. – Borys (Szyc - przyp. red.) chcę, żebyś powiedział opinii publicznej, czego byłeś świadkiem. Może czas doprowadzić do sytuacji takiej, żebyś powiedział, co widziałeś, czego byłeś świadkiem. Nie tłumacz się, że byłeś pijany, naćpany (...) Mam taki sam apel do Majdana, do Wojewódzkiego. Do tych dziewczyn, które tam było widać (...) Myślę, że pierwszą osobą, która może zacząć mówić jest Bieniuk. Zobacz, co oni ci zrobili – apelował Latkowski podczas dyskusji po premierze dokumentu. Jak wskazał, poprosił o możliwość wypowiedzi na żywo, tak aby jego słowa nie zostały ocenzurowane.

Niedługo po emisji filmu głos zabrał jeden z wywołanych w tym apelu. W emocjonalnym wpisie zamieszczonym na Facebooku Jakub Wojewódzki zapowiedział pozew przeciwko Latkowskiemu i telewizji publicznej.

Fala negatywnych komentarzy pojawiła się również na Facebooku reklamowanej przez Wojewódzkiego Oranżady Hellena na Facebooku.

"Sponsoring oranżady. Dzisiaj to hasło nabiera nowego znaczenia”, "Oranżada Hellena „smak dzieciństwa” nabrało dziś nowego znaczenia. Nigdy więcej waszej oranżady”, "W sumie to nie wasza wina, jeszcze możecie wyjść z twarzą, byleby nie była to twarz pedofilii", "Hej! Lubię wasz napój, ale więcej go nie kupię, bo reklamuje go w tv facet oskarżany o pedofilię”, "Sponsoring oranżady czy pedofilii? Niezła twarz marki. Jakie jest wasze stanowisko?” – między innymi takie komentarze, przytaczane przez portal Wirtualnemedia.pl, pojawiły się na profilu produktu.

Portal poprosił producenta napoju, firmę Colian, o oświadczenie w tej sprawie.

„W związku z emisją filmu pt. „Nic się nie stało” Sylwestra Latkowskiego, w którym pojawiają się insynuacje pod adresem Kuby Wojewódzkiego, zaangażowanego w kampanię reklamową marki Oranżada Hellena, z całą stanowczością podkreślamy, że proceder, który stanowi temat filmu jest naganny i bezwzględnie go potępiamy. Powinien zostać napiętnowany i skutecznie ukrócony, a wszystkie zaangażowane w niego osoby z całą surowością wymiaru sprawiedliwości ukarane. Jednocześnie nie zgadzamy się na nieuprawnione szerzenie oszczerczych i niepotwierdzonych informacji, naruszających czyjekolwiek dobre imię. Będziemy na bieżąco obserwować rozwój sytuacji i podejmować stosowne decyzje, zwłaszcza w przypadku, gdy insynuacje znajdą potwierdzenie w faktach” – napisano w przesłanym komunikacie.