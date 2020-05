"To ma związek z kalendarzem wyborczym". Szumowski o zarzutach opozycji

Politycy Platformy Obywatelskiej przekonują, że nie jest prawdą, że Łukasz Szumowski jako wiceminister nauki nie nadzorował działań NCBiR i nie podejmował w jego sprawie działań. Politycy opozycji powołują się na dokumenty. Posłowie Szczerba i Joński twierdzą, że Szumowski, jako wiceminister w resorcie nauki, podpisał umowę na przekazanie Centrum ok. 58 mln zł.

– W związku z dzisiejszym wystąpieniem polityków KO wypowiadałem się w tej kwestii już wielokrotnie, ale powiem kolejny raz, jeśli jest taka potrzeba. Nigdy nie nadzorowałem NCBiR-u – zapewnia Łukasz Szumowski.

Polityk podkreśla, że ta sprawa była wielokrotnie analizowana przez dziennikarzy. – Nie budziła [do tej pory - red.] żadnych emocji ani kontrowersji. Dlaczego dzisiaj nagle ta sprawa budzi tyle emocji, jest przedmiotem wystąpień, które tak naprawdę pokazują sugestie, insynuacje, pewne zbitki faktów niezwiązane ze sobą. Jestem przekonany, że ma to związek z kalendarzem wyborczym i nazwałbym to pewnym happeningiem politycznym. Zamiast cały swój wysiłek poświęcać na walkę z epidemią, generalnie odpowiadam na te różne doniesienia – mówił szef resortu zdrowia.