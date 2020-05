"Doucz się". Młynarska ostro do Hołowni

We wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych Młynarska odniosła się m.in. do sposobu, w jaki Szymon Hołownia mówił o swojej byłej już rywalce w wyścigu o fotel prezydenta Małgorzacie Kidawie-Błońskiej. "Szymonie Hołownio, inteligencie, człowieku mediów, pisarzu, dziennikarzu, działaczu społeczny i w sumie fajny (choć nie z mojej bajki) facecie!" – zaczęła i zwróciła się do Hołowni z pytaniami: "Czy możesz mnie, nam, wyjaśnić co jest tak strasznie trudnego w przyswojeniu sobie informacji, że teksty typu: 'ciocia Małgosia' (o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej), albo 'polityka to nie gimnazjum żeńskie' umniejszają, dołują i w zasadzie obrażają żeńską połowę społeczeństwa? Co jest dla Ciebie tak trudnego w postawieniu się na naszym, kobiet i dziewczyn, miejscu i wyobrażeniu sobie jak się musimy czuć, kiedy na na każdym kroku, słyszymy, że to co 'z nas' jest jakieś głupsze, gorsze, płoche, mniej serio?".

Dziennikara poleciła kandydatowi na prezydenta prace naukowe na temat seksizmu w języku i kulturze oraz jego wpływu na kobiety. "Może warto, byś się z nimi zapoznał, jeżeli chcesz rządzić społeczeństwem?" – dodała. Jak podkreśliła, że dyskusja na ten temat trwa wiele lat, a dzieje się tak po to, aby "nasze córki i wnuczki nie musiały się zmagać z kulturowo zainstalowanym w ich głowach poczuciem gorszości". "Bo to ono jest bezpośrednią przyczyną, nie tylko braku wiary w siebie i we własny potencjał, z którym zmaga się wciąż gigantyczna grupa kobiet w Polsce, ale też przyzwolenia na przemoc. A potem pojawiasz się Ty, ze swoją 'fajną gadką', z gębą pełną frazesów o jednoczeniu wspólnoty i jednym aroganckim zdaniem pokazujesz, że tak naprawdę jest to owszem wspólnota, ale zadowolonych z siebie facetów, bez obciachu kultywujących męski przywilej. Te czasy minęły Szymon. Doucz się. A może raczej oducz: pogardy wobec tego co żeńskie. Na razie, no pasaran. Dziękuję za uwagę" – czytamy we wpisie Młynarskiej.