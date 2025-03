Sieroty po końcu świata, którego nie było

Z całej palety wybrałem dwa przykłady. Pierwszy to wypowiedź Chrystii Freeland, byłej wicepremier i minister finansów Kanady, kandydatki na premiera Kanady (nieprzypadkowo przywołuję jej funkcje, by pokazać, że nie jest to postać przypadkowa) po Justinie Trudeau. Otóż wezwała ona właśnie do utworzenia bliskiego sojuszu z Wielką Brytanią i Francją, czyli państwami NATO, które dysponują bronią jądrową, po to, by… odstraszyć Trumpa. Doprawdy, pomysł, by Wielka Brytania i Francja użyły broni atomowej przeciw USA w obronie Kanady? No jak to nazwać? Pomrocznością jasną? A może jednak dysonansem poznawczym, czyli całkowitą sprzecznością między uprzednio zdobytą wiedzą o świecie a rzeczywistością, która się z nią kłóci?