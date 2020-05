Wybory po 6 sierpnia? "Zgodzili się na to wszyscy liderzy opozycji"

– Na tę poprawkę zgodzili się wszyscy liderzy opozycji, w tym Borys Budka, który uczestniczył w spotkaniu, w obecności marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Jacka Protasiewicza, Włodzimierza Czarzastego. Proszę zapytać wszystkich uczestników spotkania. Składam pani najświętsze słowo honoru, że przed złożeniem tej poprawki i marszałek Stanecka i ja mówiliśmy o tym. Co więcej, poprosiłem na koniec spotkania, w podsumowaniu, czy na pewno przyjmujemy w konkluzji tę poprawkę – mówił w TVN24 polityk.

Kamiński odniósł się również do kwestii wydatków poniesionych na wybory, które miały odbyć się 10 maja. – Rachunek za nieprzeprowadzone wybory powinien zapłacić przede wszystkim ten, kto podjął polityczną decyzję i przyjdzie czas, że organy państwa polskiego do tego uprawnione będą badać, kto był sprawcą kierowniczym zamieszania konstytucyjnego, które zafundowała Polsce władza PiS – stwierdził.

– Nie mamy już co do tego żadnej wątpliwości - gdzieś zapadła polityczna decyzja, by z politycznych powodów obejść polską Konstytucję i nie wprowadzić stanu klęski nadzwyczajnej, w sytuacji gdy ten stan klęski nadzwyczajnej nie tylko pomógłby w sytuacji walki z koronawirusem, ale rozwiązał by problem z wyborami prezydenckimi, które były i które są zapisane w Konstytucji w bardzo określonym terminie. Ktoś podjął polityczną decyzję, żeby Polskę w ten stan zamieszania wprowadzić. Żaden inny organ w Polsce nie zachował się w tej sprawie tak przyzwoicie, jak Senat, który od początku zgodnie z przepisami Konstytucji niczego nie zamrażał – ocenił Kamiński.

Czytaj także:

Ziemkiewicz: Za opozycją przemawia zemstaCzytaj także:

Stanisław Żółtek zwyciężył jednym głosem? Sąd Najwyższy rozpatrzył wniosek dot. wyborów z 10 majaCzytaj także:

Szef PSL: Wybory mogą się odbyć 28 czerwca. Jest "ale"