Elektoraty zgodne. Łącznie "zdecydowanie tak" odpowiedziało mniej niż 1 proc.

Z badania United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że 86,5 proc. ankietowanych odpowiedziało "nie" na pytanie, czy Polska powinna wysłać żołnierzy na Ukrainę. 58,5 proc. pytanych jest stanowczo przeciwko takiej decyzji, 28 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej nie".

Twierdząco na tak postawione pytanie odpowiedziało 8,4 proc. badanych. Odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 0,8 proc. respondentów, "raczej tak" 7,6 proc.

5,1 proc. uczestników sondażu udzieliło odpowiedzi "nie wiem/trudno powiedzieć" — przekazali autorzy badania.

Wyborcy zgodni

Odpowiedzi elektoratów wszystkich ugrupowań są w tym zakresie zgodne. "Wśród głosujących na koalicję rządzącą (Koalicja Obywatelska, Lewica, Trzecia Droga) dominuje negatywne stanowisko – 80 proc. badanych jest przeciwnych wysyłaniu polskich żołnierzy do Ukrainy (55 proc. tej grupy udzieliło odpowiedzi – zdecydowanie nie, 25 proc. – raczej nie)" – czytamy.

Jeśli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacja, 95 proc. sprzeciwia się wysłaniu polskich wojsk na Ukrainę.

Kosiniak-Kamysz: Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę

Wszystkie poprzednie sondaże w tym temacie dały taką samą odpowiedź. Polacy nie chcą, by żołnierze WP stacjonowali na Ukrainie.

W lutym w trakcie obrad parlamentu większość sejmowa odrzuciła wniosek Sławomira Mentzena o głosowanie w sprawie uchwały wzywającej rząd do niewysyłania Wojska Polskiego na Ukrainę. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz argumentował, że nie ma potrzeby takiej uchwały, ponieważ stanowisko rządu jest jasne.

– Polska nie wyśle żołnierzy polskich na Ukrainę, chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć. I rządu polskiego nie trzeba do tego wzywać, bo to jest stanowisko rządu polskiego. To jest stanowisko prezentowane przez premiera Tuska, to jest moje stanowisko jako ministra obrony narodowej, to jest stanowisko ministra spraw zagranicznych, prezentowane również za granicą – powiedział w trakcie wystąpienia.

– W sprawie braku zgody na wysłanie wojsk Polacy są zjednoczeni i ta izba również musi być zjednoczona – podkreślił.

