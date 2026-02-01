Siły Zdemoralizowane Ukrainy

Nowy minister obrony Ukrainy zastał armię w opłakanym stanie. Otwarcie to zresztą przyznał. Przemawiając przed deputowanymi Rady Najwyższej, Mychajło Fedorow oświadczył, że resort trafił w jego ręce z deficytem budżetowym w wysokości 300 mld hrywien (prawie 25 mln zł). Problemem są nie tylko pieniądze, lecz także ludzie. Dwa miliony Ukraińców są poszukiwane listem gończym w związku z uchylaniem się przed obowiązkiem służby wojskowej, a 200 tys. samowolnie porzuciło jednostki.

Problemy finansowe Ministerstwa Obrony nie mogą dziwić, biorąc pod uwagę niekończący się łańcuch afer korupcyjnych w resorcie. Z powodu podejrzanie przepłaconych kontraktów na żywność czy broń dla armii stanowiska tracili kolejni wysoko postawieni urzędnicy. W tym nawet sam minister Ołeksij Reznikow. Po jego odejściu posadę przez niecałe pół roku zajmował były premier Denys Szmyhal. 35-letni Mychajło Fedorow, zanim objął MO, zdążył już być premierem i ministrem cyfryzacji. Uważany jest za bardzo sprawnego urzędnika. Ukończył Yale School of Management. Jego zasługą jest skuteczne przeniesienie większości usług urzędowych do Internetu.