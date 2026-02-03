Aż sześć partii w Sejmie? Gwałtowny skok poparcia dla jednego ugrupowania

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, zdobywając 31,4 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej". Ugrupowanie Donalda Tuska zyskało 1 pkt proc. w stosunku do badania z listopada.

Na Prawo i Sprawiedliwość chciałoby zagłosować 23,3 proc. respondentów. To spory spadek, bowiem jeszcze dwa miesiące temu PIS mogło liczyć na 27,1 proc. głosów.

Spadek poparcia zanotowała również Konfederacja Wolność i Niepodległość. Formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka uzyskała w nowym sondażu 12,6 proc. (w listopadzie było to 16,1 proc.). Rośnie za to poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej – i to aż o 4,1 pkt proc. Na partię Grzegorza Brauna chce obecnie głosować 9 proc. ankietowanych.

Zaskakujący wzrost poparcia dla PSL

Lepszymi notowaniami w porównaniu z poprzednim badaniem może się pochwalić także Lewica. Tym razem zdobyła 8,1 proc. (wzrost o 0,9 pkt proc.).

Największą sensacją jest znaczny wzrost poparcia dla Polskiego Stronnictwa Ludowego. Sondaż IBRiS dla "Rz" pokazuje, że ludowcy znaleźliby się w przyszłym Sejmie. Na PSL chce zagłosować 5,4 proc. pytanych. To wzrost o 2,2 pkt proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby partia Razem (3,6 proc.) oraz Polska 2050 (1,7 proc.). 4,9 proc. badanych nie wie, na kogo odda swój głos.

Remis w podziale mandatów

Partie koalicji rządzącej – KO, Lewica i PSL – mogą liczyć razem na 44,9 proc. głosów. Dokładnie tyle samo wynosi poparcie dla formacji opozycyjnych: PiS, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej. "W mandatach jest równo 230 do 230. KO mogłaby liczyć na 183 szable w Sejmie, Lewica na 32, PSL na 15. Za to PiS na 131, Konfederacja na 61, a KKP na 38" – podała "Rz".

Sondaż pokazuje również, że chętnych do wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych jest 57,1 proc. respondentów, z czego 39,3 proc. "zdecydowanie", a 17,8 proc. "raczej".

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 30-31 stycznia na próbie 1067 osób metodą CATI (wywiad telefoniczny).

