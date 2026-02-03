"Imperialny mit" powstania styczniowego

Jak wiadomo, był to zryw przegrany. Może nawet z góry skazany na porażkę. Niemniej, niewątpliwym fenomenem powstania styczniowego jest – o wiele spóźniona, ale jednak faktyczna – próba symbolicznego połączenia trzech narodów dawnej, przedrozbiorowej Rzeczpospolitej. Polaków, Litwinów i Rusinów (czyli, z dzisiejszej perspektywy – Ukraińców i Białorusinów). Obecnie jest to dość oczywisty pretekst do wspólnego świętowania spadkobierców tamtych tradycji. Rzecz jasna, problem jest z Białorusią, która pod rządami Alaksandra Łukaszenki wyrzekła się nie tylko spuścizny Rzeczpospolitej, ale też własnej tożsamości narodowej, stając się sowieckim skansenem i przybudówką państwa Putina zarazem.