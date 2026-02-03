Zaskakujący powrót. Chodzi o byłą żonę Zygmunta Solorza

Współzałożyciel i wieloletnia prezes Fundacji Polsat Małgorzata Żak ponownie zaangażuje się w działalność organizacji. Była żona Zygmunta Solorza wejdzie w skład Rady Fundacji.

Jednocześnie Fundacja poinformowała, że ma nowego prezesa zarządu. Została nim Agnieszka Grzegorczyk, związana z organizacją niemal od początku jej działalności. Na stanowisku zastąpiła Krystynę Aldridge-Holc.

"Małgorzata Żak tworzyła Fundację Polsat od podstaw i przez 16 lat – do 2012 roku – pełniła funkcję Prezes Zarządu. To dzięki jej zaangażowaniu ukształtowały się fundamenty Fundacji: jej misja, wartości oraz silna pozycja wśród polskich organizacji charytatywnych. Od początku swojej działalności Fundacja koncentruje się na pomocy potrzebującym dzieciom oraz wspieraniu placówek medycznych w całym kraju. Oprócz finansowania leczenia najmłodszych realizowała również takie inicjatywy, jak budowa oddziałów szpitalnych, sprowadzenie do Polski programu rodzinnych przeszczepów wątroby czy liczne akcje społeczne – m.in. Prosto do Europy oraz program Rodzina – dom budowany miłością. W okresie kierowania Fundacją przez Małgorzatę Żak, powstały jej najważniejsze i najbardziej rozpoznawalne projekty, m.in. Podaruj dzieciom słońce, Podziel się posiłkiem czy Mikołajkowy Blok Reklamowy" – poinformowała Fundacja Polsat.

Konflikt Solorza z dziećmi

W grudniu poinformowano, że prawomocnie zakończył się spór sądowy pomiędzy Zygmuntem Solorzem a Piotrem Żakiem, Aleksandrą Żak i Tobiasem Solorzem. Grupa Polsat Plus otrzymała od swojego większościowego akcjonariusza – Fundacji TiVi – pismo informujące o wydaniu prawomocnego i wiążącego wyroku przez Sąd Apelacyjny w Liechtensteinie, kończącego postępowanie sądowe dotyczące sporu pomiędzy miliarderem a jego dziećmi.

Założyciel Polsatu złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego Liechtensteinu.

"Zygmunt Solorz jest w sporze ze swoimi dziećmi: Tobiasem Solorzem oraz Aleksandrą i Piotrem Żakami o to, kto sprawuje kontrolę nad fundacjami założonymi przez miliardera. 2 sierpnia 2024 r. podpisał wprawdzie dokumenty przekazując te kompetencje dzieciom, jednak wkrótce potem zmienił zdanie i chciał się wycofać. Zarzucił dzieciom, że go podstępnie oszukały. Sądy w Liechtensteinie, gdzie mają siedziby fundacje TiVi Foundation i Solkomtel Foundation, już dwa razy opowiedziały się po stronie potomków twórcy Polsatu, oddalając zarzuty ich ojca. Pierwszy wyrok zapadł 19 maja ub.r. Drugi – prawomocny – 18 grudnia 2025 r." – podała "Rzeczpospolita".

Czytaj też:

Era Zygmunta Solorza się kończy. Jest nowy prezes zarządu Cyfrowego Polsatu