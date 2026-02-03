Nawrocki rozmawiał z prezydentem Izraela. "Na prośbę strony izraelskiej"

"Prezydent RP Karol Nawrocki rozmawiał z Prezydentem Państwa Izrael Izaakiem Herzogiem. Rozmowa telefoniczna odbyła się na prośbę strony izraelskiej" – przekazała we wtorek wieczorem na platformie X Kancelaria Prezydenta RP.

Głównym tematem rozmowy były sprawy dotyczące bezpieczeństwa. Ponadto przywódcy omówili stan relacji dwustronnych, w tym "planowane w przyszłości kontakty".

Prezydent zwołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent Karol Nawrocki zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego na 11 lutego na godz. 14:00. Rzecznik prasowy głowy państwa Rafał Leśkiewicz przekazał za pośrednictwem wpisu na platformie X, że omówione zostaną trzy tematy: pożyczka zaciągnięta przez rząd na realizację programu SAFE; zaproszenie Polski do Rady Pokoju; podjęte przez organy państwa działania, mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Program SAFE

SAFE (Security Action for Europe) to unijny mechanizm wspierający modernizację sił zbrojnych państw członkowskich UE poprzez nisko oprocentowane pożyczki. Polska, jako największy beneficjent, otrzyma 43,7 mld euro na realizację 139 projektów obronnych.

Inicjatywa Trumpa

Rada Pokoju to inicjatywa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Gremium ma na celu rozwiązywanie globalnych konfliktów i współpracę z ONZ. Dokument założycielski podpisali przedstawiciele 19 państw, w tym premier Węgier Viktor Orban i prezydent Argentyny Javier Milei. Prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w ceremonii inaugurującej, jednak nie podpisał dokumentu założycielskiego, tłumacząc to koniecznością przeprowadzenia pełnej procedury konstytucyjnej w Polsce. Podkreślił, że Polska wyraża zainteresowanie inicjatywą, ale decyzja o przystąpieniu wymaga zgody parlamentu i Rady Ministrów.

Sprawa Czarzastego

Trzecim tematem posiedzenia RBN mają być działania państwa mające na celu wyjaśnienie "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, ujawnionych kilka dni temu przez Telewizję Republika. Według medialnych doniesień, Czarzasty miał związki z Agencją Muza, której kapitał założycielski pochodził ze spółki "Transakcja", powiązanej z dawną nomenklaturą PZPR. W strukturach spółki PDK, kontrolującej m.in. Hotel Mościcki w Spale, pojawiła się Swietłana Czestnych, obywatelka Polski o rosyjskich korzeniach, związana z rosyjskim rynkiem sztuki i domem aukcyjnym w Sankt Petersburgu.

