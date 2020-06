"Wcale nie jest powiedziane, że Grodzki będzie marszałkiem do końca kadencji"

– Wcale nie jest powiedziane, że pan marszałek Grodzki będzie marszałkiem Senatu do końca kadencji – mówi Marek Pęk. Polityk dodaje, że jeśli marszałek Grodzki utraci większość, która go wybrała, to naturalnym mechanizmem będzie próba zmiany układu sił.

Wicemarszałek podkreśla, że sytuacja w Izbie Wyższej może zmienić się dzięki zwycięstwu Andrzeja Dudy w wyborach. – Pokażą się pęknięcia w pakcie senackim, bo to nie jest monolit. Jest tam wiele napięć – mówi polityk.

Pęk przyznaje, że nie ma zastrzeżeń do Grodzkiego jako do kolegi z poprzedniej kadencji czy obecnego marszałka, ale dodaje, że na poziomie politycznym bardzo negatywnie ocenia jego poczynania.

– Jako na polityka narzekam na niego ciągle, o co Grodzki ma pretensje. Próbuje mnie usadzać w szeregu, pokazywać mi, że to on jest szefem Senatu. Uczynił z Izby Wyższej bardzo mocny przyczółek działań politycznych opozycji sejmowej i nieustannie próbuje pokazywać, że Senat jest alternatywnym ośrodkiem władzy, ośrodkiem walki z rządem – stwierdził w rozmowie z Beatą Lubecką.

