Nietypowa propozycja Rzecznika Praw Dziecka. Rzecznik rządu sceptyczny

– Przepisy są jasne. W tej chwili takiej możliwości nie ma i nie wiem czy to byłoby dobre rozwiązanie. Są możliwości nauczania zdalnego, teraz odbywają się konsultacje i poprawianie ocen w ramach tych konsultacji. Trzeba docenić ciężką pracę nauczycieli, ale i uczniów i rodziców w tym ciężkim czasie byli w stanie realizować zdalnie tę pracę. Oczywiście praca zdalna jest znacznie trudniejsza i przy braku wieloletniego doświadczenia mniej efektywna. Ale myślę, że system oświaty sobie poradził – mówił rzecznik rządu w TVP.

Kiedy wybory?

Rzecznik rządu potwierdził na antenie TVP, że 28 czerwca to prawdopodobna data wyborów prezydenckich.

– Tak by była możliwość odbycia I i II tury wyborów, o ile ona się odbędzie, a także zatwierdzenie wyników wyborów przez SN jeszcze przed zakończeniem kadencji urzędującego prezydenta. To bardzo ważne bo inaczej moglibyśmy pozostać w pewnej próżni prawnej, a do tego nikt nie chce dopuścić – tłumaczy Müller. – Może nie wszyscy, bo marszałek Grodzki jest bardzo chętny do objęcia tej funkcji nawet w sposób niezgodny z Konstytucją – dodawał.

Rzecznik rządu odniósł się też do dzisiejszej publikacji uchwały PKW. – Decyzja co do jej publikacji musiała zostać poprzedzona analizą stanu prawnego, w którym się znaleźliśmy. Taka uchwała PKW, po której ponownie trzeba zarządzić wybory, bo w ogłoszonym pierwotnie terminie się one nie odbyły, zdarzyła się po raz pierwszy w historii. Kodeks wyborczy nawet nie przewiduje takiej sytuacji. Przewiduje ją nowy Kodeks wyborczy, który jest przetrzymywany w Senacie. Po publikacji uchwały PKW marszałek Sejmu ma 14 dni na ogłoszenie daty wyborów. By uniknąć sporu prawnego dobrze by było gdyby Senat szybko skończył prace nad ustawą – ocenił.

