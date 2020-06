"Operacja od początku do końca przygotowana z Kidawą Błońską". Nitras zdradza szczegóły wymiany kandydata

15 maja, decyzji przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, Małgorzatę Kidawę-Błońską w walce o fotel prezydenta zastąpił obecny prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– To są rzeczy, o których się publicznie nie mówi, ale to była operacja przygotowana od początku do końca wspólnie z Małgorzatą Kidawą-Błońską, mogę o tym zapewnić – mówił dziś w Onet Radio Sławomir Nitras.

Polityk odniósł się również do sondaży i przedstawił cel, jaki stawia sobie opozycja w nadchodzących wyborach.

– Potrzebujemy jeszcze 24 proc., żeby było 51 proc. minimum. To jest naszym celem. Myślę, że to odróżnia Rafała Trzaskowskiego od pozostałych kandydatów, którzy rzeczywiście, jak mówi pan marszałek Czarzasty, są dłużej niż Rafał Trzaskowski, ale można odnieść wrażenie, przed wejściem do gry Rafała Trzaskowskiego, że każdy inny zawodnik tak naprawdę biegł po drugie miejsce – ocenił Nitras.