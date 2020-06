Kontrowersyjny wpis posła PiS. "Mam nadzieję, że Pan pisał te bzdury po kilku głębszych..."

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 28 czerwca. Taką informację przekazała podczas konferencji prasowej Elżbieta Witek. Marszałek Sejmu ogłosiła swoją decyzję dwa dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja, która zobowiązywała ją do wyznaczenia nowej daty wyborów w ciągu 14 dni. Przed poinformowaniem o dacie pierwszej tury wyborów prezydenckich przekazała, że otrzymała informację od PKW o pozytywnym zaopiniowaniu zaproponowanego przez nią kalendarza wyborczego. Z informacji przekazanej przez marszałek Sejmu wynika, że jeśli konieczna będzie druga tura wyborów, odbędzie się ona dwa tygodnie później, a więc 12 lipca.

Do ogłoszonych dziś wyborów odniósł się na Twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości, były polityk Kukiz'15 Tomasz Rzymkowski. Jego wpis wywołał lawinę krytycznych komentarzy.

"W dniu 28 czerwca wybierzemy nie tylko Prezydenta RP, dokonamy także wyboru cywilizacyjnego" – zaczął swój wpis parlamentarzysta. "Zdecydujemy miedzy Polską, w której małżeństwem jest związek kobiety i mężczyzny, a Polską w której 'małżeństwem' jest związek dwóch panów albo jednego pana z kozą" – dodał. Do swojego tweeta poseł załączył grafikę przedstawiającą mężczyznę z kozą, który mówi do zwierzącia: "jeszcze tylko ci panowie wezmą ślub i zaraz potem my".

Na tego rodzaju aktywność posła w ostrych słowach zareagował prof. Stanisław Żerko. "Panie pośle, mam nadzieję, że Pan pisał te bzdury po kilku głębszych - bo nie wierzę, ze jest Pan takim kretynem" – napisał historyk.