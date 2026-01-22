Wotum nieufności wobec von der Leyen. Jest decyzja PE

Przeciwko wnioskowi o wyrażenie wotum nieufności wobec szefowej Komisji Europejskiej zagłosowało 390 europosłów. Poparło go 165 osób, zaś 10 wstrzymało się od głosu.

Do odwołania Komisji konieczne było uzyskanie co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów oraz większości wszystkich europosłów.

Parlament Europejski podjął decyzję przychylną Ursuli von der Leyen dzień po poważnej porażce kierowanej przez nią Komisji. Przypomnijmy, że w środę eurodeputowani zagłosowali za skierowaniem sprawy umowy handlowej UE-Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Kolejną próbę odwołania von der Leyen zainicjowała prawicowa frakcja Patrioci za Europą w reakcji na przeforsowanie przez grupę państw z Niemcami na czele umowy Unia Europejska-Mercosur. KE celowo podzieliła umowę na dwie części, żeby umożliwić procedurę głosowania kwalifikowaną większością i wykluczyć weto. Ursula von der Leyen podpisała ją w sobotę 17 stycznia w Asunción.