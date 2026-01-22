Polska straciła miliony euro. Trybunał zdecydował

Jak podaje RMF24, chodzi o dzienne kary, które Polska musiała płacić za niewykonanie nakazu zaprzestania wydobycia węgla brunatnego. Było to pół miliona euro dziennie, których Warszawa nie uiszczała, więc KE potrącała pieniądze z należnych funduszy. Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu jest nieodwołalne. Oznacza to, że Polska bezpowrotnie straciła środki.

– Wyrok jest ostateczny i oznacza, że Polska nieodwołalnie straciła ponad 68 mln euro – przekazała korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon.

Trybunał orzekł, że Komisja Europejska miała prawo potrącić Polsce wspomniane środki. RMF24 relacjonuje, że TSUE stwierdził, iż zawarcie ugody między Polską a Czechami w sprawie Turowa nie może skutkować zmianą czy uchyleniem z mocą wsteczną postanowienia o karach pieniężnych. Pieniędzy nie da się już odzyskać.

Postanowienie TSUE, mimo korzystnej opinii dla Polski

W lipcu ub. r. rzecznik generalna TSUE Juliane Kokott zaproponowała Trybunałowi w przedstawionej w czwartek (10 lipca) opinii, by przychylił się do zawartego w odwołaniu wniosku Polski, uchylił wyrok Sądu UE i stwierdził nieważność decyzji KE o potrąceniu środków.

Zdaniem rzecznik ugoda zawarta między Republiką Czeską a Polską spowodowała wygaśnięcie środków tymczasowych z mocą wsteczną. W związku z tym Komisja niesłusznie potrąciła okresową karę pieniężną z roszczeń Polski wobec budżetu Unii.

"Środki tymczasowe służą bowiem, zdaniem rzeczniczki generalnej, w pierwszej kolejności zapewnieniu skuteczności przyszłego wyroku kończącego postępowanie w sprawie. Mają one tym samym charakter akcesoryjny względem postępowania w sprawie głównej i zależą – tak samo jak to postępowanie – od inicjatywy strony. Owa akcesoryjność przemawia za wygaśnięciem środków tymczasowych z mocą wsteczną, gdy postępowanie w sprawie głównej kończy się w drodze zawarcia ugody. Środki tymczasowe nie powinny stanowić sankcji za naruszenie zarządzonych środków tymczasowych, ponieważ te mają akcesoryjny charakter względem sprawy głównej" – mogliśmy przeczytać w komunikacie prasowym.

