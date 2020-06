"Wiele nieścisłości". Sejm odpowiada na artykuł "Faktu"

"Artykuł rozpoczyna stwierdzenie, że raport na temat wydatków Sejmu w 2019 r. "ujrzał światło dzienne po pół roku leżenia w szufladzie". W rzeczywistości termin publikacji danych o wydatkach za rok ubiegły wynika wprost z 226 ust. 1 Konstytucji, zgodnie z którym Rada Ministrów w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego przedkłada Sejmowi sprawozdanie z wykonania ustawy budżetowej, wraz z informacją o stanie zadłużenia państwa. Procedura ta jest doprecyzowana w art. 182 ustawy o finansów publicznych, który wprost wskazuje 31 maja jako ostateczną datę przedstawienia tego dokumentu. Warto też wskazać, że budżet Kancelarii Sejmu jest częścią budżetu państwa, stąd zestawienie nie dotyczy wyłącznie Sejmu, a całego sektora publicznego" – czytamy w komunikacie CIS.

I dalej: "Zgodnie z informacjami upublicznionymi na stronie internetowej Sejmu dokument Rady Ministrów za rok 2019 (druk sejmowy 396) wpłynął do Sejmu 29 maja, czyli w konstytucyjnym terminie. Tego samego dnia został skierowany do dalszego procedowania w Komisji Finansów Publicznych, co w oczywisty sposób przeczy informacjom o jego jakimkolwiek przetrzymywaniu".

"Kolejnym poruszonym zagadnieniem jest ocena wysokości wydatków Kancelarii Sejmu w 2019 r. Na wszystkie cele wydano 481,9 mln zł, co jest kwotą o ok. 39,2 mln zł niższą od wydanej w 2018 r. Oszczędności te udało się osiągnąć pomimo dodatkowych wydatków związanych ze zmianą kadencji Sejmu, do których zalicza się m.in. likwidacja biur poselskich oraz tworzenie nowych. Dziennik niezgodnie z prawdą informuje o planowanych wydatkach w 2020 r., podając kwotę 575,6 mln zł, zaczerpniętą z pierwotnego projektu budżetu. Jak wielokrotnie informowaliśmy, wstępne prace planistyczne należy traktować z ostrożnością, gdyż kluczowe decyzje Sejmu są podejmowane na etapie uchwalania ustawy budżetowej. Zgodnie z danymi zawartymi w budżecie państwa na 2020 r. wydatki Kancelarii Sejmu zaplanowano 557,5 mln zł, czyli ponad 18 mln mniej niż podano w artykule" – wskazuje Centrum Informacyjne Sejmu.

Dalej CIS zaznacza, że "Fakt" podał nieścisłości dotyczące uposażeń posłów: "W artykule wspomniano o wynagrodzeniach otrzymywanych przez posłów. Pominięty został fakt, że ponad dwa lata temu – 10 maja 2018 r. – Sejm podjął decyzję o obniżeniu o 20 proc. uposażenia poselskiego. Z kolei pisząc o diecie parlamentarnej określono ją jako "nieopodatkowaną". W rzeczywistości jest ona zwolniona z podatku dochodowego jedynie w części, analogicznie do diet pobieranych przez inne grupy społeczne, m. in. przez samorządowców i ławników".

Komunikat Centrum zakończono przypomnieniem o możliwości zadania pytań przez media przed publikacją materiału.