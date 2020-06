"Bierz swoją piżamkę i mykaj na bambus". Ziemkiewicz odpowiada na zaczepki Pidżamy Porno

Piosenki Pidżamy Porno "Antifa" użyto, aby zilustrować materiał dotyczący zamieszek w stanach Zjednoczonych po śmierci Afroamerykanina George'a Floyd'a. Mężczyzna został zabity przez policjanta.

Zespół w wulgarnych słowach wyraził swój sprzeciw wobec wykorzystywania ich twórczości w mediach publicznych, obrazili także prowadzących program Rafała Ziemkiewicza i Stanisława Janeckiego.

">W tyle wizji<, tvpowski wykrztusiec, użył naszej piosenki "Antifa", jako dźwiękowej ilustracji, obecnych zadym w USA. Oczywiście bez pytania nas o zgodę. W studio siedziały dwie miękkie kut**iny: Janecki z Ziemkiewiczem, którzy słowami "[...]A co tam, pouprawiajmy sobie trochę rasizmu [...]" zapowiedzieli materiał filmowy z naszym utworem w tle. Niechaj Wielki Zeus skopie wam te tyły na wieki... ChWwDF!" – można przeczytać w mediach społecznościowych zespołu.

O odpowiedź Pidżamie Porno pokusił się Rafał Ziemkiewicz.

"Jakiś kolejny wyliniały rockmen lansuje się metodą „na Skibę”. Zgłosiłeś dupku utwór do Zaiksu to każdy ma prawo go za opłatą użyć - np. jako ilustracji materiału o podobnych ci zdegenerowanych anarchopaniczykach. Bierz swoją piżamkę i mykaj na bambus, kopidole cmentarny" –napisał na Twitterze publicyta "Do Rzeczy".

Czytaj także:

George Floyd miał koronawirusaCzytaj także:

Ambasador USA: To bolesne, depresyjne, emocjonalnie wyczerpująceCzytaj także:

Niepojące wieści z USA. Polska szkoła stanęła w ogniu