Budka do prezydenta: Pan wie, że bez Kurskiego nie wygra wyborów

Budka zarzucił Andrzejowi Dudzie, że solidarność, o której mówi, jest fałszywa: – Gdzie Pan był, Panie Prezydencie, gdy media informowały o tym, w jaki sposób rodzina Szumowskich bogaciła się na majątku skarbu państwa? Był Pan z nimi solidarny? Gdzie Pan był, Panie Prezydencie, gdy potrzebna była solidarność z opiekunami osób niepełnosprawnych, nauczycielami albo lekarzami? Z tymi, którzy byli przez ten rząd obrażani?

– Jest Pan niewiarygodny, Panie Prezydencie. Obiecał Pan, że Jacek Kurski zniknie z polskiej telewizji. Obiecał Pan 2 miliardy złotych dla polskich pacjentów. Złamał Pan dane słowo – stwierdził szef Platformy mówiąc, że Andrzej Duda wie, że bez Jacka Kurskiego nie jest w stanie zdobyć reelekcji. I dodał: – Panie Prezydencie, powinien Pan przeprosić za swoich partyjnych kolegów, którzy w sposób haniebny dorabiają się na krzywdzie innych.

Co zakłada prezydencki projekt?

Projekt ustawy stanowi realizację zapowiedzi Andrzeja Dudy, dotyczącej konieczności wprowadzenia – w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – dodatku solidarnościowego oraz podwyższenia kwoty zasiłku dla bezrobotnych – informuje w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Projektowana regulacja określa warunki nabywania prawa, wysokość, tryb przyznawania oraz zasady wypłacania i finansowania dodatku solidarnościowego. Dodatek solidarnościowy będzie świadczeniem przyznawanym maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2020 r., a jego wysokość wynosić będzie 1400 zł miesięcznie. Dodatek przysługiwał będzie osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, i z którymi umowa o pracę została, po dniu 31 marca 2020 r., rozwiązana przez pracodawcę albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta. Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest posiadanie okresu podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 90 dni.

Wniosek o dodatek solidarnościowy zawierać będzie podstawowe dane osoby uprawnionej, dane pracodawcy, z którym była zawarta umowa o pracę, oświadczenie osoby uprawnionej o spełnieniu warunków, o których mowa w projektowanej regulacji, wskazanie rachunku płatniczego osoby uprawnionej prowadzonego w kraju lub wydanego w kraju instrumentu płatniczego oraz podpis osoby uprawnionej. W przypadku wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium wypłaconego przez urząd pracy, osoba uprawniona w oświadczeniu będzie zobligowana podać ich wysokość. Oświadczenia składane będą pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Proponuje się, by wnioski o przyznanie dodatku solidarnościowego składane były w formie dokumentu elektronicznego, za pośrednictwem profilu utworzonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Z tytułu pobierania dodatku solidarnościowego osoba uprawniona podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a podstawą wymiaru składek na te ubezpieczenia będzie wypłacona kwota dodatku solidarnościowego.

Dodatek solidarnościowy nie będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz potrąceniom i egzekucji.

W projekcie proponuje się podniesienie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku. W okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku kwota zasiłku wzrośnie do 942,30 zł. Podwyższenie kwoty zasiłku planowane jest od dnia 1 września 2020 r.