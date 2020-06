Centra uprzedzeń

GRZEGORZ KUCHARCZYK | Nowy minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek wysłał ostatnio do wszystkich rektorów list anonsujący swoją nominację. Pan minister zwrócił się jednocześnie do adresatów swojego pisma z prośbą o poinformowanie (sugestie), jak polski świat nauki może przyczynić się do obchodów stulecia urodzin Jana Pawła II. List został zaopatrzony w motto wzięte z prologu do encykliki „Fides et ratio”, głoszące, że „umysł człowieka wznosi się na dwóch skrzydłach, wiary i rozumu, ku kontemplacji prawdy”.

Taki nagłówek listu ministra wywołał gniewną reakcję dr. hab. Michała Bilewicza, kierującego pracami Centrum Badań nad Uprzedzeniami (CBU) działającego w strukturach Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor UW napisał na Twitterze, że: „Na uczelniach i w instytutach badawczych umysł ludzki ku prawdzie unoszą trafne teorie i poprawne badania empiryczne. Wiarę zostawmy dla kościołów, meczetów, cerkwi i synagog, panie Ministrze”. Poetyka nawiązująca do tej, która przed laty głosiła, że studenci do nauki i pisarze do piór. Ciekawe, czy autor tych słów sformułowane przez siebie kryterium („trafne teorie i poprawne badania empiryczne”) stosuje do grasującej, również na UW, teorii gender. Jeśli tak, to musiałby odkryć, że bazuje ona przede wszystkim na wierze w słuszność własnych ideologicznych rozpoznań. Przecież żadna empiria za tym nie stoi.