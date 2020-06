Prezydent: Chcę Polski, która wyrasta na naszej tradycji

– Kandyduję po to, by nikt nie cofnął nas o pięć lat, by nie przyszedł ktoś, kto zaburzy spokój, kto będzie generował awantury i kłótnie – mówił prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli.

– Przybywam jako kandydat na urząd prezydenta prosząc pokornie o wsparcie i o głosy, by Polska dalej mogła się rozwijać i podążać tą dobrą drogą. Kandyduje po to, by nikt nas o pięć lat nie cofnął, żeby nie przyszedł ktoś, kto zaburzy rozwój, kto będzie generował kłótnie – mówił Andrzej Duda podczas spotkania z mieszkańcami Stalowej Woli. – Nie na walce polega budowanie. Chcę być prezydentem polskich spraw – podkreślił dalej polityk. – Chcę Polski, która wyrasta na naszej tradycji, ale jednocześnie na nowoczesnym myśleniu i ambicjach, dlatego plan na najbliższe lata to wielkie inwestycje – tłumaczył prezydent. Jak podkreślił dalej Duda, plan na najbliższe lata to wielkie inwestycje strategiczne, które będą kołem zamachowym naszej gospodarki i poprowadzą nas drogą rozwoju. W trakcie spotkania głos zabrała też była premier Beata Szydło, która dziękowała tym, którzy od lat wspierają politykę prowadzoną przez Andrzeja Dudę. – Chcę podziękować tym, którzy przez ostatnie pięć lat wspierali prezydenta i rząd w podejmowaniu działań – mówiła polityk. – Żeby zwyciężyć musimy mieć stalową wolę, wierzyć w to, że dokończymy realizację naszego wielkiego marzenia i zrobimy to z prezydentem Dudą. Pomóżmy w tym wszyscy! – apelowała Szydło. Czytaj także:

