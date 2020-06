Ilu podpisów brakuje Trzaskowskiemu? Najnowsze dane

Oleg – polski wyrzut sumienia

5 czerwca, dzień 94. Wpis nr 83 || Dziś będzie niepandemicznie, choć pewien wirus się pojawi. To polski wirus niewdzięczności owinięty w niepamięć i niewiedzę. Kiedy dowiedziałem się o tym przypadku strzelił on we mnie jak grom z jasnego...