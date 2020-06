Dramat znanego aktora. Potrzebuje ogromnej kwoty leczenie w USA

O zdiagnozowaniu u Andrzeja Strzeleckiego raka poinformowała córka aktora Joanna Strzelecka-Żylicz. Jak przyznała, choroba pojawiła się w wyjątkowo niefortunnym momencie. Tuż przed lockdownem. – Nie ma dobrego momentu na chorowanie, ale ten był i jest wyjątkowo zły. Obecnie tata jest po trzeciej chemii – powiedziała. Strzelecka-Żylicz podkreśliła, że dobra wiadomość jest taka, że 6 maja w Stanach Zjednoczonych został dopuszczony lek na to schorzenie, który bardzo dobrze rokuje. – Niestety miesięczna kuracja tym lekiem kosztuje 37 tys. dolarów – dodała.

To właśnie na ten cel uruchomione zostały dwie zbiórki. Jedna organizowana jest przez Fundację Rak'n'Roll Wygraj Życie, druga przez córkę aktora na Facebooku. Kwota do zebrania to 1,5 mln złotych. Joanna Strzelecka-Żylicz podkreśliła, że nie wiadomo, jak długo będzie musiała potrwać kuracja. Wiadomo, że minimum 8 miesięcy. – W tym momencie zbieramy środki na 10 miesięcy kuracji – przekazała.

Zbiórkę zorganizowaną przez Strzelecką-Żylicz można wesprzeć pod tym adresem. Z kolei wpłat na zbiórkę Fundacji Rak'n'Roll Wygraj Życie należy dokonywać na numer subkonta: PL73 1600 1462 1893 9704 1000 0068 z dopiskiem: "dla Andrzeja S.".