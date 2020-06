Trwają protesty po śmierci George'a Floyda. Sprawę skomentował prezydent Duda

W wielu miastach w Stanach Zjednoczonych dochodzi do zamieszek, niszczenia mienia i brutalnych starć z policją. Sytuacja ma związek ze śmiercią czarnoskórego mężczyzny George'a Floyda w Minneapolis. 46-latek zmarł w wyniku interwencji białego policjanta Dereka Chauvina, który przyciskał mężczyźnie kolanem szyję do ziemi, nie reagując na jego krzyki, że nie może oddychać.

O sytuację w USA zapytano prezydenta Andrzeja Dudę podczas "Questions&Answers" na Facebooku.

– Widziałam to co się stało, widziałem w jaki sposób zachował się ten policjant i doprowadził do śmierci tego obywatela Stanów Zjednoczonych – komentował prezydent. – Nie mam wątpliwości, że tam powinno być realizowane postępowanie prokuratorskie i nie mam wątpliwości, że ten policjant absolutnie co najmniej przyczynił się do śmierci i powinna być prowadzona tam regularna sprawa prokuratorska – dodał Duda.

– Jestem zbulwersowany śmiercią George'a Floyda (…) ale potępiam wszelkie akty przemocy, chuligaństwa i wandalizmu – tłumaczył polityk, odnosząc się do zamieszek jakie wybuchły w wielu miastach.

– Przemoc nie jest właściwą odpowiedzią na przemoc. Od egzekwowania prawa wobec osób stosujących przemoc jest są odpowiednie władze i to one powinny działać i mam nadzieję, że w USA tak się stanie – dodał.