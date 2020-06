Znamy oficjalne hasło wyborcze Rafała Trzaskowskiego

Hasło wyborcze zaprezentowali Kamila Gasiuk-Pihowicz i Cezary Tomczyk. Była posłanka Nowoczesnej przekonywałą, że powstało ono dzięki ludziom, których politycy PO spotykali na ulicach polskich miast i miasteczek. – Jest odpowiedzią na to, co słyszeliśmy – wskazała.

– Nasze hasło to "Silny prezydent, wspólna Polska". To odpowiedź na diagnozę, którą słyszymy na polskich ulicach, to diagnoza na "mamy dość". Odpowiedzią na "mamy dość" musi być ktoś, kto zapewni siłę i wspólnotę – podkreślał z kolei Tomczyk.

– Po jednej stronie stoi Rafał Trzaskowski, który staje w obronie Konstytucji RP. Po drugiej Andrzej Duda, który przysięgał na Konstytycję, a potem ją wielokrotnie łamał – wskazywała dalej Gasiuk-Pihowicz. – Mamy dość słabej prezydentury. Potrzeba nam prezydenta, który będzie patrzył władzy na ręce – dodawała.

Tomczyk poinformował, że sztab kandydata KO na prezydenta jest już gotowy do zaprezentowania programu wyborczego. Zapowiedział, że nastąpi to w ciągu najbliższych dni.