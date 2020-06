Prezydent: Robimy wszystko, aby demon bezrobocia nigdy nie wrócił

– Najważniejsze jest, aby jak najmniej osób w Polsce straciło pracę, aby – tak jak mówił pan wiceprezes PFR – widmo, demon bezrobocia, które było przekleństwem mojego pokolenia, które wchodziło w dorosłe życie w latach 90. (...) nigdy nie wróciło. Abyśmy nawet w obliczu sytuacji kryzysowej, która zagraża lawinowym bezrobociem, jak kryzys koronawirusa, umieli sobie poradzić – podkreślał prezydent

– To dlatego bez wahania w ciągu ostatnich tygodni 79 mld złotych zostało wypłacone polskim firmom, aby ratować miejsca pracy” – mówił.

– Chcę ogromnie podziękować wszystkim przedsiębiorcom, którzy nie zwolnili ani jednego pracownika, tym, którzy skorzystali z pomocy, i tym, którzy nie musieli z niej skorzystać. Dziękuję wszystkim, którzy nie zwolnili ludzi. Tak, dziękujemy. Dziękujemy polskim przedsiębiorcom, którzy podeszli do sprawy prospołecznie, z dużą odpowiedzialnością – podkreślał prezydent.

Wcześniej prezydent Andrzej Duda przebywał z wizytą w Bytowie na terenie fabryki Wireland.

– Bardzo się cieszę z tego, że możemy się spotkać tutaj, w Bytowie na terenie fabryki Wireland, która – jak widać – działa i mamy nawet tutaj głośność, która nieco być może zakłóca to, żebyście państwo mogli mnie spokojnie słyszeć, ale przyjmuję tę głośność z wielką radością, bo to oznacza, że fabryka pracuje pełną parą i cieszę się, że tak właśnie jest – mówił.

– Dzisiaj firma, jak widać, w tej nowoczesnej hali produkuje stacje do dezynfekcji rąk, projekt, który jest całkowicie projektem firmy, w 100 proc. wykonawstwem i z materiałów polskich, co ogromnie cieszy. To nasza tutaj rodzima produkcja i dzisiaj to wielka partia zamówień, kolejna, którą firma realizuje. Nie tylko na rynek polski, ale również na rynki zagraniczne – podkreślał.

– Wsparciem dla firmy Wireland były właśnie pieniądze, które firma w błyskawicznym tempie uzyskała od PFR w ramach tarczy antykryzysowej. Ponad milion złotych, który był wsparciem właśnie w tym, żeby dokonać zmian produkcyjnych, utrzymać miejsca pracy, przetrwać ten najtrudniejszy czas, kiedy to uderzenie kryzysu związanego z koronawirusem było najmocniejsze – dodawał.