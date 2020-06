Abp Jędraszewski: Dochodzą groźby wobec osób, które nie zgadzają się na ideologie uwłaczające godności

Abp Jędraszewski przypomniał, że święto Bożego Ciała jest głęboko zakorzenione w polskiej tradycji. – Od XIII wieku tajemnicę tę publicznie ukazuje całemu światu podczas uroczystości Bożego Ciała (...) w 1320 roku, wprowadził ją do Polski biskup krakowski Nankier. W tym roku obchodzimy 700-lecie tego wiekopomnego wydarzenia – przypomniał metropolita.

Nie zabrakło nawiązania do wyzwań, jakie stoją przed chrześcijanami w XXI wieku: – Z zewnątrz, spoza naszego kraju, dochodzą groźby wobec tych osób i instytucji, które, będąc prawdziwie zatroskanymi o właściwy kształt wychowania dzieci i młodzieży, nie zgadzają się na ideologie uwłaczające godności człowieka, stworzonego na obraz Boży i Boże podobieństwo jako kobieta i mężczyzna.

– Tego rodzaju ideologie (…) znajdują swe echo i zwielokrotnienie również w naszej ojczyźnie. To nas tym bardziej boli, że stawiają się one w wyraźnej opozycji do ponad 1050-letniej chrześcijańskiej tradycji naszego narodu. Jednakże nie chcemy się poddawać – wskazał abp Marek Jędraszewski.

– Modlimy się o wiarę na wzór Piotra: jednoznaczną, zdecydowaną, odrzucającą to, co podpowiada świat. Modlimy się o wiarę dla siebie i dla innych, z którą wyjdziemy z Wawelskiego Wzgórza ku miastu, by wysławiać Pana, który tak bardzo nas umiłował, że jest z nami – mówił metropolita krakowski.

