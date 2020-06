Biedroń o spocie Trzaskowskiego: Pokazuje papugę, pokazuje psa, ale ani słowa nie mówi o programie

– Wszedłem dzisiaj rano na stronę Rafała Trzaskowskiego, bo chciałem porozmawiać o jego programie. Znalazłem tam spot, w którym Rafał Trzaskowski pokazuje papugę, pokazuje psa, ale ani słowa nie mówi o programie – stwierdził Biedroń podczas konferencji prasowej w Łodzi. Polityk nawiązał w ten sposób do spotu kandydata KO, w którym prezydent Warszawy pokazuje swoich bliskich, swój dom i miejsca gdzie się uczył i pracował.

– Nie znajdziecie państwo ani słowa o programie Rafała Trzaskowskiego. Pewnie podobnie jak prezydent Duda wie, że dzisiaj nie ma już co obiecać Polakom, bo Platforma nas zawiodła, kiedy rządziła przez 8 lat nie zrobiła tego wszystkiego, co trzeba było zrobić dla Polski – dodał polityk Lewicy.

Jak tłumaczył dalej Biedroń, z tego powodu Platforma Obywatelska i Rafał Trzaskowski nie przedstawiają obecnie żadnego programu.

– Liczą na to, że sam strach przed PiS-em wystarczy, żeby Platforma znów wróciła do władzy. Nie dajmy się na to nabrać – apelował Biedroń.

