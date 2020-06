"To po prostu rasizm". Amerykanin, który zaczepił Trzaskowskiego mówi o fali hejtu

Przypomnijmy o nietypowym zdarzeniu do jakiego doszło dwa dni temu w Supraślu na Podlasiu. To wtedy do Trzaskowskiego podszedł mężczyzna, który stwierdził, że pochodzi ze stanu Wirginia w USA.

– Powiedział pan, że znajomość języka angielskiego jest bardzo ważna, jeśli chce się być prezydentem. Moim zdaniem, tak jak powiedział premier, najważniejszym językiem jest język interesów Polski. Niestety, ma pan więcej kwalifikacji, żeby nie zostać prezydentem – stwierdził mężczyzna.

Trzaskowski w odpowiedzi stwierdził, że akcent mężczyzny w ogóle nie brzmi jak amerykański i bardziej przypomina mu akcent polski.

To wydarzenie było szeroko komentowane. Wielu zwolenników opozycji twierdziło, że mężczyzna jest "opłaconym prowokatorem z TVP" albo "udawanym Amerykaninem". Dzisiaj Luke Marcinkiewicz zamieścił nagranie na Twitterze, w którym odpowiada na falę hejtu jaka się na niego wylała.

– Nie jestem zawodowym politykiem, nie mam treningów przed kamerami, każdy z nas ma prawo się zająknąć. Jestem skrytykowany za to, skąd jestem. Nie ma znaczenia, jaki paszport posiadam. Znaczenie ma to, co się ma w sercu i co się reprezentuje. Fala hejtu pod moim adresem bardzo mnie smuci i pokazuje niski poziom kultury politycznej w Polsce. Każdy atak na kogokolwiek, kto mówi z innym akcentem, w innym języku, kto wygląda inaczej niż my, to po prostu rasizm - ocenił mężczyzna – mówi Marcinkiewicz.