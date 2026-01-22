"Świat drży w posadach". Hołownia pisze o "śmiertelnym boju" w Polsce 2050

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia zwrócił się z apelem do członków ugrupowania. W swoim przesłaniu stanowczo wezwał do uspokojenia emocji związanych z rywalizacją frakcji i wyborami na szefową partii. Polska 2050 notuje obecnie w sondażach około 1 procent poparcia.

Hołownia: Świat drży w posadach

"Spokój i porządek w Polsce 2050 Szymona Hołowni, to nadrzędne wartości w sytuacji, w której świat codziennie drży w posadach. A klub parlamentarny to nie szlachecki sejmik" – napisał były marszałek Sejmu na platformie X.

"Śmiertelny bój dwóch frakcji kandydatek"

"Chaos polaryzacji, która wprowadziła do mojej partii tocząca się kampania wyborcza i śmiertelny bój dwóch frakcji kandydatek, osiągnął apogeum i musi zostać natychmiast opanowany. Obecna sytuacja zagraża nie tylko partii, ale naszej koalicji i przyszłości Polski" – alarmował.

"Opamiętacie się"

"Założyłem tę partię, każdego i każdą z Was osobiście wskazałem na wyborcze listy i rządowe stanowiska. Dziś mam do Was proste przesłanie. Opamiętajcie się. Wystarczy" – zaapelował.

twitter

Wybory na przewodniczącego Polski 2050

Rada Krajowa Polski 2050 podjęła decyzję o powtórzeniu drugiej tury wyborów na szefa partii. Głosowanie zaplanowano na 31 stycznia. Ponadto w komunikacie poinformowano, że do 7 lutego zbierze się Rada Krajowa, podczas której posiedzenia zostanie wybrany Zarząd Krajowy.

O funkcję lidera Polski 2050 po Hołowni ubiegają się Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – minister funduszy i polityki regionalnej oraz Paulina Hennig-Kloska – minister klimatu i środowiska.

