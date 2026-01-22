"Próba puczu w klubie Polska 2050". Gdy przewodniczący miał "smutne sprawy rodzinne"

Przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050 Paweł Śliz wyrzucił poseł Aleksandrę Leo z funkcji wiceszefowej klubu. Informację podała stacja TVN24, a niedługo przyszło potwierdzenie i wyjaśnienie z partii. Wcześniej pojawiła się informacja o uchwale klubu w sprawie przeprowadzenia wyborów nowych dziewięciu członków rady krajowej ugrupowania.

"Próba puczu w Polsce 2050"

Poseł Marcin Skonieczka poinformował, że klub parlamentarny Polska 2050 podjął w trybie obiegowym uchwałę w sprawie przeprowadzenia wyborów dziewięciu członków rady krajowej. Wynika z niej, że sześciu członków tego gremium zostanie wyłonionych spośród posłów, a trzech spośród senatorów ugrupowania.

Romowicz pisze, co próbowała zrobić Aleksandra Leo

Niebawem poseł Bartosz Romowicz napisał na platformie X: "Próba puczu w klubie Polska 2050. Aleksandra Leo poza swoimi uprawnieniami usiłowała wybrać za plecami Pawła Śliża reprezentację klubu w Radzie Krajowej. W czasie kiedy Paweł Śliż zajmuje się bardzo smutnymi rodzinnymi sprawami. Bezrozumne i bezduszne. Nie do takiej polityki szliśmy".

Hołownia: Opamiętajcie się

Na te wydarzenia zareagował lider formacji Szymon Hołownia. "Spokój i porządek w Polsce 2050 Szymona Hołowni, to nadrzędne wartości w sytuacji, w której świat codziennie drży w posadach. A klub parlamentarny to nie szlachecki sejmik" – napisał były marszałek Sejmu na platformie X.

"Śmiertelny bój dwóch frakcji kandydatek"

"Chaos polaryzacji, która wprowadziła do mojej partii tocząca się kampania wyborcza i śmiertelny bój dwóch frakcji kandydatek, osiągnął apogeum i musi zostać natychmiast opanowany. Obecna sytuacja zagraża nie tylko partii, ale naszej koalicji i przyszłości Polski" – alarmował.

"Opamiętacie się"

"Założyłem tę partię, każdego i każdą z Was osobiście wskazałem na wyborcze listy i rządowe stanowiska. Dziś mam do Was proste przesłanie. Opamiętajcie się. Wystarczy" – zaapelował

